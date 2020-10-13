CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü. Kılıçdaroğlu’na başdanışmanı, CHP grup başkan vekili,TBMM idare amiri eşlik etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile CHP Grup Yönetim Salonu’nda görüştü. Kılıçdaroğlu’na Başdanışmanlarından Ünal Çeviköz, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM İdare Amiri Mehmet Göker eşlik etti.



Linde ise, İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, yeni İsveç Büyükelçisi Magnus Collett, İsveç Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcıları Staffan Jonsater eşlik etti.



Gazetecilerin görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti.