Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan hadsiz sözler! Türkiye'yi provokasyonla suçladı

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Oruç Reis'in Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin hadsiz sözler kullandı. Maas, "Ankara defalarca vurguladığı gibi diyalogla ilgileniyorsa, gerginliği azaltma ve provokasyon arasından gidip gelmeye son vermeli" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamasının ardından Ankara ziyaretini iptal edip Atina ve Lefkoşa'ya gideceğini duyuran Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin'de ziyaretlerine başlamada önce Türkiye’ye 'provokasyon yapmaktan kaçınma' çağrısı yaptı.

"Gerginliği azaltma ve provokasyon arasından gidip gelmeye son vermeli"

'Avrupa Birliği ortakları Yunanistan ve Kıbrıs’la tam dayanışma içinde olduklarını' vurgulayan Alman Bakan Heiko Mass, "Ankara eğer defalarca vurguladığı gibi diyalogla ilgileniyorsa, gerginliği azaltma ve provokasyon arasından gidip gelmeye son vermeli" deyip Ankara’ya müzakerelere açık kalma ve tartışmalı deniz alanlarında gaz aramaya son verme çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Türkiye, Pazar günğ araştırma gemisi Oruç Reis için 22 Ekim saat 21.00'e kadar yeni Navtex yayınlanmıştı.

Bunun üzerine Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Maas'ın Türkiye'nin Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamasından birkaç saat sonra, Ankara'ya planlanan ziyaretini iptal ettiğini, sadece Atina ve Lefkoşa'ya gideceğini duyurmuştu.

Alman hükümeti sözcüsü de dün yaptığı açıklamada, "Türkiye açısından tartışmalı bölgede tekrar aramalara başlamak akılsızca bir hareket olur" demişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll de "Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesini ve yeni provokasyonlardan kaçınıp somut iyi niyet kanıtları göstermesini bekliyoruz" diye konuşmuştu.