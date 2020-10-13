Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak yağış uyarısı! Saat verdi kaç gün sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 14 ili kapsayacak yağış için meteoroloji saat verdi.
Batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova Bilecik, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak
Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Edirne’nin güneyinde etkili olması bekleniyor.
Metrekareye 75 kilo yağış
Yapılan uyarılara göre Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri ve Çanakkale çevrelerinde yer yer etkisini artıracak sağanakla birlikte metrekareye 75 kilograma kadar yağış düşme ihtimali bulunuyor.
Hava sıcaklığı
Batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.