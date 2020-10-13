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Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a: Bülent parsel parsel sattı sözünü yedi!

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki "Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı" kavgasının fitili yeniden ateşlendi. Gökçek'in sözlerine Bülent Arınç'ın cevabı merak konusu oldu.

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Melih Gökçek, bir süredir sessiz kaldığı Bülent Arınç'ı yine polemiğin içine çekecek fitili ateşledi. Bülent Arınç, Melih Gökçek'in Ankara'yı FETÖ'ye "parsel parsel sattığını" söylemiş ve Gökçek'le aralarında haftalarca süren sert tartışmalar yaşanmıştı. CHP'lilerle kavgaya tutuşan Melih Gökçek, Bülent Arınç'a laf sokunca eski kavgalar yeniden gündeme geldi. İşte sosyal medyada yaşanan tartışma...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından “İBB Başkanı, AK Parti'nin bitirdiği işlerin açılışını yapmaktan, Ankara Belediye Başkanı borç aramaktan, İzmir Belediye Başkanı hendekteki PKK'lılara selam gönderip, destek verenleri işe almaktan, başka ne yaptı? Ortada sadece Kılıçdaroğlu'nun açtığı 100 liralık bir musluk var” paylaşımı yaptı.

CHP'den 'parsel parsel satış' hatırlatması

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise AK Partili Mehmet Muş’a “FETÖ’ye parsel parsel arsa satan, milletin malını yandaşına peşkeş çeken belediye başkanlarına alışık olan Sayın Muş’un bu siyasi ruh halini anlayışla karşılıyoruz. Kusura bakmayın bizde bunları yapacak belediye başkanı yoktur!” diye yanıt verdi.

Devreye Melih Gökçek girdi: 'Bülent o sözü yedi

CHP’den gelen “parsel parsel arsa satan” hatırlatmasına karşılık Melih Gökçek açıklama yaptı. Gökçek, “Seyit bey, parsel parsel lafını Bülent yedi.(tweetinin altına videosunu ekledim) Ama Mansur’un parsel parsel satışları gazetelere düştü. Hadi bi zahmet bak. Kıvırmadan cevap bekliyorum” diye yazdı.

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