Bakan Albayrak kritik verileri açıkladı: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından grafikleri yayımladı ve "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz" açıklaması yaptı.Abone ol
Ekonomiye ilişkin dikkat çeken verileri paylaşan Bakan Albayrak, "Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi." diye yazdı.
Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:
OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz.
OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 13, 2020
Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.
İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz. pic.twitter.com/t1E1D6jyac