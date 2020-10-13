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Bakan Albayrak kritik verileri açıkladı: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından grafikleri yayımladı ve "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz" açıklaması yaptı.

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Ekonomiye ilişkin dikkat çeken verileri paylaşan Bakan Albayrak, "Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi." diye yazdı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle: 

OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz.

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