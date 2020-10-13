Beşiktaş yönetimi Fikret Orman'ın ihracını isteyecek

Beşiktaş yönetimi, görevi kötüye kullanma ve kulübü taksirle zarara uğratmaktan dolayı eski başkan Fikret Orman'ın ihracını isteyecek.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı çoktan gitti ama krizi kaldığı yerden devam ediyor. Siyah-beyazlılardaki görevine son verildiğinden beri takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, şu anda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapıyor. Avcı'nın tazminatı ise toplamda 36 milyon lira.

57 yaşındaki teknik adamın avukatı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, Abdullah Avcı'ya Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana hiçbir ödeme yapılmadığını belirtmişti. Bunun üzerine Çebi yönetimi, tazminat konusunda uzlaşmak için Avcı'yı görüşmeye çağırdı. Ancak tecrübeli çalıştırıcının uzlaşmayı reddetmesi şaşkınlığa sebep oldu.

Çebi'ye tam destek

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başkan Ahmet Nur Çebi, Avcı ile yapılan sözleşmeyi incelediğinde adeta çıldırdı. Abdullah Avcı'ya tazminatsız istifa hakkı tanınırken, Beşiktaş'ın yüklü miktarda tazminat konusunda çaresiz bırakılmasına büyük tepki gösteren Çebi, önümüzdeki ay yapılacak divan kurulu toplantısında Fikret Orman'ın, görevi kötüye kullanma ve kulübü taksirle zarara uğratmaktan dolayı ihracını isteyecek. Diğer yöneticilerin de bu konuda Çebi'ye tam destek verdiği öğrenildi.