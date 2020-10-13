BIST 1.179
DOLAR 7,90
EURO 9,32
ALTIN 488,73
HABER /  GÜNCEL

Kütahya'da yüklü miktarda parayla yakalandılar! FETÖ şüphelilerinden 11'i tutuklandı

KÜTAHYA’da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik firari şüphelilerin saklandığı ‘gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Abone ol

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından geçen hafta Cuma günü eş zamanlı olarak örgütün firari şüphelilerinin saklandığı ‘gaybubet’ adı verilen evlere baskınlar düzenlendi.

Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Ayrıca firari şüphelilerin sahte kimlikler kullandıkları anlaşıldı. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, deterjan kutusunda çok sayıda gizlenmiş SIM kart, peynir kutusuna gizlenmiş rulo halinde dolar ve euro ele geçirildi. Ele geçirilen paraların 18 bin 720 dolar, bin 250 euro ve 58 bin TL olduğu tespit edildi.

11’i tutuklandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, aralarında Kütahya’da örgütün ‘para kasası’ olduğu tespit edilen ve örgütün öğrenci yurdunda muhasebecilik yapan Y.U., Adana ablası olduğu belirtilen E.K., Kütahya ablası N.T. ve Polis Akademisi abisi olduğu iddiasıyla aranan S.Ç.'nin de olduğu 11 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Isparta'da vahşet! 23 yaşındaki Gamze bıçaklanmış halde bulundu
Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a: Bülent parsel parsel sattı sözünü yedi!
Devlet Bahçeli'den kendisine erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na flaş yanıt
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan hadsiz sözler! Türkiye'yi provokasyonla suçladı
Erol Bulut'tan tokat iddiasına yorum: Üzerini kapatmak istiyorlar
Akşener Karabağ meselesinde Türkiye masada olmalı dedi PKK'ya da verdi veriştirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'ta kadına otomobiliyle çarpan sürücüden 'Resmen intihar'
Muhittin Böcek eşi Havva Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan kimdir?
Bakan Albayrak kritik verileri açıkladı: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz
Beşiktaş yönetimi Fikret Orman'ın ihracını isteyecek
Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında eşi Gökçen Korkmaz ve oğlu kimdir?
Fox TV Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut sizden kaçıyor' deyip açıkladı! Nesrin Cavadzade evleniyor
Yorumlar