Eskişehir'de bankadan zimmetine 1,5 milyon lira geçiren zanlı yakalandı
Eskişehir'de, çalıştığı kamu bankasından zimmetine 1 milyon 553 bin lira geçirdiği gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 790 bin lira para cezası bulunan C.T'yi kent merkezinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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