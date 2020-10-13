Eskişehir'de bankadan zimmetine 1,5 milyon lira geçiren zanlı yakalandı

Eskişehir'de, çalıştığı kamu bankasından zimmetine 1 milyon 553 bin lira geçirdiği gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 790 bin lira para cezası bulunan C.T'yi kent merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.