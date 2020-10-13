Koronavirüs tedbiri! Adıyaman'da 77 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN Valiliği, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı mahallelerdeki 77 ev için karantina uygulaması kararı verildiğini duyurdu.

Abone ol

Adıyaman'daki 77 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 77 ev karantinaya alındı.