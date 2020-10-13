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Koronavirüs tedbiri! Adıyaman'da 77 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN Valiliği, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı mahallelerdeki 77 ev için karantina uygulaması kararı verildiğini duyurdu.

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Adıyaman'daki 77 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 77 ev karantinaya alındı.

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