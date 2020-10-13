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Mustafa Şentop: Türkiye’de bundan sonra seçimler zamanında yapılır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim. Türkiye’de bundan sonra seçimler zamanında yapılır.'' dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yanıt verdi.

Şentop: Bundan sonra seçimler zamanında yapılır
Mustafa Şentop, ''Erken seçim kararı almanın çok çok zor olduğu kanaatindeyim. Erken seçim konusu, önceki sistemin bazı kötü alışkanlıklarıdır. Bu sistemde bu anlamda bir adım atabilmek zorlaştırılmıştır. Bu sistemin bir özelliğidir bu. Türkiye’de bundan sonra seçim zamanında yapılır." açıklamasında bulundu.

AYM'nin Enis Berberoğlu kararı
AYM'nin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili de konuşan Şentop, ''Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır
MHP lideri Bahçeli ise bugün yaptığı TBMM konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "MHP, genel seçimlerinin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Daha çok söyleyeni değil söyleteni merak ediyorum. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" 

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