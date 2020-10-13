13 bini aştı! Rusya’da günlük Covid-19 vakalarında yeni rekor

RUSYA’da Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana 13 bin 868 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildiği belirtildi.

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Rusya’da Covid-19 ile mücadele sürecindeki günlük vakalarda gözlenen artış rekor sayıya ulaştı. Rus yetkililer yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisinin başlangıcından itibaren en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Son verilere göre 13 bin 868 günlük vakanın kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 326 bin 178’e ulaştı.

Virüsten ölenlerin sayısı toplam 22 bini geçti

Son bir günde 224 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ülkede korona u. virüsten ölenlerin sayısı toplam 22 bin 966 oldu.