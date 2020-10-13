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Hastaneden açıklama geldi Muhittin Böcek'i ECMO'dan ayırdılar! İşte son durumu

Demirören Haber Ajansı

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun gün geçtikçe iyiye gittiği belirtildi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in uyarılara tepki verdiği, akciğerlerinin makineden çıkarıldığı belirtildi. ECMO cihazından ayrılan Başkan Böcek, dün kısmi zamanlı olarak 35 gün sonra uyandırıldı. Muhittin Böcek'in sağlık durumunun gün geçtikçe iyiye gittiği öğrenildi.

Son 24 saat içerisinde bulguları stabil
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından Başkan Böcek'in son durumu hakkında yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır" denildi.

ECMO nedir?
Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu (ECMO), hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makinedir. Yapılan bu uygulamayla amaç, büyük bir damardan kanülasyon (Bir damar, kanal veya boşluğa girmek için kullanılan içi boş tüp) aracılığıyla kanı makineye alıp, oksijenizasyonunu sağlayarak, yine büyük damar yolu aracılığıyla kanı tekrar hastaya vermektir.

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