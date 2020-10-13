Bursa'da ilk ve tek üretim alanını kurdu! Paraya para demiyor

Yoğun olarak Mersin ve Antalya'da yetiştirilen ejder meyvesinin Marmara Bölgesi'nde de rahatlıkla yetiştirilebildiğini söyleyen Öztürk, "1998 yılından beri bu bölgede fidan ve süs bitkisi üretiyorum. 2018 yılında bu serayı kurdum." dedi.