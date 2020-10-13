Kayserispor'dan hatırlanan Rashad Sadigov Azerbaycan ordusuna katıldı

Geçtiğimiz aylarda futbolu bırakma kararı alan Rashad Sadigov, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki krize karşı ön safta yer almak için Azerbaycan ordusuna dahil oldu.

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Bir dönem Kayserispor forması da giyen Azeri futbolcu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna katıldı. Azeri futbolcu, geçtiğimiz gün ülkesinin ordusuna dahil olarak Ermenistan’a karşı mücadele verdi.

Sadigov, Kayserispor ile 2005-2006 futbol sezonunda 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 4 de Inter Toto kupası maçına çıkmıştı.

Rashad Sadigov, Türkiye’de ayrıca Kocaelispor ve Eskişehirspor formaları da giymişti. Son olarak Qarabag Agdam takımında oynayan Sadigov, 1 Temmuz 2020 tarihinde futbolu bırakma kararı almıştı. Sadigov, Azerbaycan Milli Takımı formasını ise 111 kez terletmişti.