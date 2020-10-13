Liverpool'dan Uğurcan Çakır hamlesi

Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un Adrian'a güvenmemesi Uğurcan Çakır iddialarını yeniden gündeme getirdi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool için yeniden Uğurcan Çakır gündemde. İngiliz basını, Ada ekibinin Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un yeniden kaleci arayışlarına başladığını yazdı.

Alman teknik adam İspanyol Adrian’a güvenmiyor ve ikinci kaleci için çalışıyor. Liverpool daha önce Uğurcan Çakır’ı istemişti. İngiltere’de transfer 16 Ekim’de sona eriyor.

20 milyon euronun üzeri olacak

Trabzonspor, Uğurcan için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli istiyor. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.