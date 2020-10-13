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Tekirdağ'da feci kazada ölmüştü! Yürek burkan gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ’da geçtiğimiz gün meydana kazada hayatını kaybeden Recep Çetin’in, dolmuş parası olmadığı için yolda yürüdüğü öğrenilirken, yaşam hikayesi yürek burktu.

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Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çerkezköy–Kapaklı yolu Yünsa Kavşağı’nda meydana gelen kazada, otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Recep Çetin (36), bir otomobilin kendine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. 36 yaşında 3 kız çocuğu babası adamın vefatının ardından ortaya çıkan hikayesi, göz dolduran cinstendi.

Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen Çetin’in, Çerkezköy’de bir kahvehanede çalıştığı ve o gün cebinde dolmuş parası olmadığı için işten eve yürüyerek dönmek zorunda kaldığını öğrenildi. Ayrıca ayağında rahatsızlık olduğu da söylenen Çetin’in, muhtemelen bu rahatsızlık nedeniyle kazadan kaçamadığını ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Ödenmemiş fatura borçları var
Bir süredir hayırseverlerin yardımı ile geçimini sağlayan Çetin’in, ölümünün ardından geriye 3 yetim ve ödenmemiş faturalar bıraktığı söylendi.

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