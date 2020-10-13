Sahte içkiye 7 tutuklama! Zehirlenmelerin sebebi belli oldu

8 ilde 44 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü, "Zehirlenmeler, dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aroması karıştırılmasından dolayı yaşandı." açıklamasında bulundu. Ayrıca 58 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını bildirildi.

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İstanbul'da 7, Mersin, Trabzon ve Zonguldak'ta da 1'er kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. Son ölümlerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 8 ilde 44 kişiye yükseldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, sahte içki ölümleriyle ilgili 58 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerimizde ölüm olayları yaşanmıştır. Olaylarla ilgili Emniyet birimlerimizce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7’si tutuklandı.

2 depoya operasyon

Yaşanan ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte etil alkollerin kaynağının tespitine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Mersin ve İstanbul KOM Birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 depoya yönelik 12.10.2020 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir.

5 şüpheli gözaltına alınmıştır

Yapılan aramalarda 10.505 litre etil alkol, 1.550 adet boş bidon, 1.000 adet kapak, 3 adet içki üretim makinası ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyonlarla etil alkolün piyasaya dağıtılması engellenerek daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçildi.

2.495 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Birimlerince ölüm olayları sonrasında 5- 11/10/2020 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16.737 litre etil alkol, 3.253 litre ile 2.495 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

Zehirlenmelerin sebebi anlaşıldı

Son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak yaptığımız araştırmalar ve elde ettiğimiz bulgular sonucunda; marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırmak suretiyle içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığı anlaşıldı. Halkımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir."