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Nihat Özdemir'den değerlendirme: Eski performansına dönecektir

Demirören Haber Ajansı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın pandemi sonrası daha iyiye gittiğini belirterek Çarşamba günü oynanacak maça dikkat çekti.

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Artvin'e gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta A Milli Takım'ın 3'üncü hafta karşılaşmasında Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığını ifade eden Özdemir, "Moskova'da, Rusya Milli Takımı ile oynadık ve oradan beraberlikle geri döndük. İkinci devrede çok iyi futbol oynamamıza rağmen 1-0'dan, 1-1'e getirebildik ancak ikinci galibiyet golünü atamadık. Bu bir süreçtir." dedi.

Özdemir, "Çarşamba günü Sırbistan'la Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynayacağız. Hedefimiz galip gelmektir. Milli Takımımız pandemiden sonra daha da iyiye gitmektedir. Tahmin ediyorum ki birkaç maç sonunda yine eski performansına dönecektir" diyerek sözlerini noktaladı.

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