Mansur Yavaş imzaladı! Ankara metrosunu İBB yapacak

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin iştiraki Metro İstanbul Ticaret ve Sanayi A.Ş, Ankara'da 7.4 km'lik metro yapımı için Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la sözleşme imzaladı.

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Ankara Mamak-Natoyolu güzergahına kazandırılacak olan yeni metro hattı için “Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İhalesi”nin tamamlanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, sözleşmeyi Metro İstanbul Ticaret ve Sanayi A.Ş Genel Müdürü Özgür Özsoy ile birlikte imzaladı.



Projenin imzalandığını sosyal medya hesabından duyuran Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Metroyu dönemimde bitirmek istiyorum. İsteriz ki dönemimizde metroyu açalım. Proje süresi de uzun olmuş, biraz daha öne çekebilirsek en büyük istirhamım o olur. Biz açık ihale yapacağız ama ihalenin tekniği konusunda teknik destek istiyoruz İstanbul’dan, İzmir de destek verecek. Amacımız projenin mümkün olan en kısa zamanda yapılması. Ona da biz elimizden gelen desteği vereceğiz” açıklamasını yaptı.

Sevgili Mamaklı hemşehrim,



Biz bu şehre bir günde metro gelmeyeceğini biliyorduk. Ama adalet bir günde gelebilirdi. Biz adil olmayı seçtik.



7,4 km'lik Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistemler projesinde imzamızı atıp projenin hızlandırılmasının sözünü aldık. Size müjdem olsun. pic.twitter.com/e7PT1Sghuq — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 12, 2020







"Proje hızlıca tamamlanacak"

İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İBB iştirakimiz Metro İstanbul Ticaret ve Sanayi A.Ş, 7,4 km'lik Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistemler projesi ihalesini kazandı. Tecrübesini Türkiye’ye yansıtan çalışma arkadaşlarımı tebrik eder, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara için bu önemli projeyi hızlıca tamamlayacağımızı müjdeleriz” ifadesini kullandı.



