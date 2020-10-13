Meclis Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması: Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz
Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği kararı değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bizim baktığımız, kesin hükmün hukuki varlığı ile durumdur. Anayasa Mahkemesi bunu kaldırmamıştır. Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz" açıklaması yaptı.Abone ol
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurusunda ihlal kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun Meclis'e geri dönmesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı neticesinde, yeniden yargılama kararı veriyor. İlk derece mahkemesine bu kararı gönderiyor. Bizim baktığımız, kesin hükmün hukuki varlığı ile durumdur. Anayasa Mahkemesi bunu kaldırmamıştır. Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz. Kesin hükmün kaldırılması durumunda değerlendirme yapılabilir.
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