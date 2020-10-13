Konya'da evden kaçan 14 yaşındaki kızı polis yakaladı! Otobüste bulundu
KONYA'da, evden kaçtığı öne sürülen C.K. (14) adlı kız çocuğu, İzmir'e gitmek için bindiği otobüste bulunarak ailesine teslim edildi.Abone ol
Konya kent merkezinde oturan C.K., ailesinden habersiz evden ayrıldı. Aile kızlarına ulaşamayınca polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, C.K.'nin İzmir'e gitmek için otobüse bindiğini belirledi.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol güzergahındaki ilçe otogarında önlem aldı. Ekipler, C.K.'yi bindiği otobüste buldu. İzmir'e gezmeye gittiğini söyleyen C.K., ailesine teslim edildi.