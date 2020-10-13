Konya'da evden kaçan 14 yaşındaki kızı polis yakaladı! Otobüste bulundu

Kılıçdaroğlu'ndan '10 Kasım' gafı! '10 Kasım terörü' dedi düzeltmedi de

Sahte içkiye 7 tutuklama! Zehirlenmelerin sebebi belli oldu

Ordu Fatsa'da öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı 30 öğrenci karantinada

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı her şeyin bir vakti var