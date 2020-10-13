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Suudi prensten skandal 'Türkiye' çağrısı: Boykot edin!

SUUDİ ARABİSTAN'da Prens Abdulrahman bin Musaed bin Abdülaziz El Suud, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Türk ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu.

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Türkiye’nin Katar’daki askeri varlığından rahatsız olan aynı zamanda yatırımcılara da baskı uygulayan Suudi Arabistan’dan Türk mallarına karşı boykot çağrısı geldi.

Suudi Arabistanlı Prens Abdulrahman bin Musaed bin Abdülaziz El Suud, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan halkına Türk ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu.

"Türk ürünlerini boykot etmeye çağırıyorum"

El Suud, BBC’nin "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türk Ordusu Katar üzerinden körfez ülkelerinin istikrarını sağlıyor" başlığıyla yayınladığı haberi paylaşarak "İşte bu yüzden Türk ürünlerine boykot etmemiz gerek" dedi.

Açıklamasında ironik bir şekilde kalp emojisi de kullanan El Suud, "Türkiye ekonomisinin istikrarını ve gücünü korumak için herkesi Türk ürünlerini boykot etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta da Suudi Arabistan’da Başkent Riyad’ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan da sosyal medyada Türk ürünlerine karşı boykot çağrısı yapmıştı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar’da yayımlanan The Peninsula Gazetesi’ne geçtiğimiz hafta mülakat vermişti. Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk, dayanışma ve samimiyetin timsali olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üssümüzle ilgili menfi propaganda yayanlar kesinlikle iyi niyetli değildir. Türkiye askeri varlığıyla sadece kardeş Katar’ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir. Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye’nin ve Türk askerinin Körfez bölgesindeki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır" şeklinde konuşmuştu.

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