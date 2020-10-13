BIST 1.179
DOLAR 7,90
EURO 9,32
ALTIN 488,73
HABER /  YEREL

Isparta'da vahşet! 23 yaşındaki Gamze bıçaklanmış halde bulundu

ISPARTA'da oturan Gamze Esgicioğlu (23), kaldığı apart dairede göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Polis, olay sırasında evde olan 4 erkek şüpheliyi gözaltına aldı.

Abone ol

Isparta'dan gelen haber kan dondurdu. 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede, saat 06.00 sıralarında Gamze Esgicioğlu'nun bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi otopsi için morga konuldu.

4 şüpheli gözaltında

Polis ekipleri, olay sırasında evde olan ve Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi olduğunu söyleyen bir kişinin de aralarında bulunduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı.

Öte yandan, 4 erkek şüphelinin Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart daireye geldikleri otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, 07 FDP 46 plakalı otomobilin apart dairenin bulunduğu sokağa geldiği anlar yer aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a: Bülent parsel parsel sattı sözünü yedi!
Devlet Bahçeli'den kendisine erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na flaş yanıt
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan hadsiz sözler! Türkiye'yi provokasyonla suçladı
Erol Bulut'tan tokat iddiasına yorum: Üzerini kapatmak istiyorlar
Akşener Karabağ meselesinde Türkiye masada olmalı dedi PKK'ya da verdi veriştirdi
Suudi prensten skandal 'Türkiye' çağrısı: Boykot edin!
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş yönetimi Fikret Orman'ın ihracını isteyecek
Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında eşi Gökçen Korkmaz ve oğlu kimdir?
Ziya Selçuk: Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü
Türkiye - Sırbistan maçı saat kaçta canlı yayın hangi kanalda
Sultan Melikşah'ın oğlu kaç tane Ahmet Sencer'in annesi kimdir?
Yorumlar