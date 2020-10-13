Isparta'da vahşet! 23 yaşındaki Gamze bıçaklanmış halde bulundu

ISPARTA'da oturan Gamze Esgicioğlu (23), kaldığı apart dairede göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Polis, olay sırasında evde olan 4 erkek şüpheliyi gözaltına aldı.

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Isparta'dan gelen haber kan dondurdu. 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede, saat 06.00 sıralarında Gamze Esgicioğlu'nun bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi otopsi için morga konuldu.

4 şüpheli gözaltında

Polis ekipleri, olay sırasında evde olan ve Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi olduğunu söyleyen bir kişinin de aralarında bulunduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı.

Öte yandan, 4 erkek şüphelinin Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart daireye geldikleri otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, 07 FDP 46 plakalı otomobilin apart dairenin bulunduğu sokağa geldiği anlar yer aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.