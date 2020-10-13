Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazanan isimler sorgulama 2020

Magnum çekiliş sonuçları 2020 açıklandı mı kazanan isimler hangisi araştırması başladı. Her yıl çekiliş ile lüks otomobil hediye eden Magnum bu sene 2 tane Porsche marka araba kazandırıyor. Magnum çekiliş sonuçları 2020 kazananların tam listesi 17 Ekim'de isim isim yayınlanacak. Peki magnum çekiliş sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek?

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Magnum çekiliş sonuçları bugün açıklanıyor geri sayım başladı. Magnum çekiliş sonuçları bugün saat 11.00'de belli oldu. Çekiliş sonucuna göre Porsche kazanan isimler haberimizde olacak. Bugün magnum çekiliş sonuçlarına göre iki Porsche marka araba kazanacak. Peki magnum çekiliş sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek?

Magnum Porsche çekilişinde geri sayım sona erdi. Heyecanla beklenen çekiliş günü geldi çattı. Kampanyaya 1 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında katılanlar, çekilişi canlı olarak takip etmek ve çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, Magnum Porsche çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2020 Magnum çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm Magnum çekilişi detayları...

Magnum Porsche çekilişi 2020 ne zaman:

Çekiliş, bugün (13 Ekim 2020) saat 11.00'da noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı:

Çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Kazanan talihliler 17.10.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

Magnum çekilişi ikramiyesi özellikleri:

Çekilişle belirlenecek 2 kişi Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 801.966,89 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

Kampanya 1 Nisan ile 30 Eylül saat 23:59'a kadar geçerli olacak. Kampanyaya katılmak için promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Yakut) ya da Magnum Mini (Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie&Badem, Mini Beyaz&Classic, Mini Yakut&Beyaz) ürünlerinden satın alınması gerekiyor.

Kampanyaya SMS ile veya internet sitesindeki form doldurularak katılım sağlanabildi. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek, www.magnum.com.tr web sitesi ya da Magnum iPhone, Android uygulamalarında ilgili alana GSM No, Ad, Soyad, Adres ve katılım şifresi bilgilerini girerek kampanyaya katılım sağlanabildi.