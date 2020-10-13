Pamukkale Turizm konkordato ilan etmişti! Mahkeme kararını verdi

Pamukkale Turizm'in 2018'de ilan ettiği konkordato sürecine ilişkin mahkeme kararını verdi. Alacaklıların yüzde 99'unun olumlu oy vermesiyle şirket faaliyetlerine devam edecek ve borçlarını ilk 1 yılı ödemesiz 48 ayda tamamlayacak.

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Yaşanan ani döviz ve banka faiz artışı sebebiyle 2018 yılında nakit sıkışıklığı yaşayan Pamukkale Turizm'e konkordato talebi sonrasında mahkeme tarafından 3 kişiden oluşan konkordato komiser heyeti atanmıştı.

Geçen ay gerçekleşen alacaklılar toplantısında, alacaklı olan tedarikçi ve finans kuruluşlarının yüzde 99'unun olumlu oyunu alan şirketin konkordato projesi, Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada tasdik edildi.

Devam edecek

Mahkemenin tasdik ettiği proje kapsamındaki borçlar ilk 1 yılı ödemesiz 48 ayda ödenecek. Böylece marka, yaşadığı mali darboğazdan çıkmak maksadıyla hazırladığı proje kapsamında seferlerine devam edecek.

Pamukkale Turizm'den açıklama

58 yıllık yolculuk markası Pamukkale Turizm'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Türkiye ekonomisine istihdam sağlamayı ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmayı aynı sorumluluk şuuruyla sürdürmekteyiz. 3 bin 500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesine destekleri için teşekkür ederiz. Önümüzdeki 6 ay zarfında diğer grup şirketlerimizin projelerinin de tasdik edilmesiyle yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam edeceğiz.