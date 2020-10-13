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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Azerbaycan ve Ermenistan' çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Azerbaycan ve Ermenistan'ı, mutabık kaldıkları ateşkesi uygulamaya çağırıyoruz.' dedi

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Bakan Pompeo son dakika Dağlık Karabağ çatışmasına ilişkin yaptığı açıklamada,  'Azerbaycan ve Ermenistan'ı, mutabık kaldıkları ateşkesi uygulamaya çağırıyoruz.' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Her iki tarafın da geri vites yapmasını istedi

Pompeo, Fox News'e açıklamasında "Çatışmanın uluslararası boyut kazanmasına karşı çıkıyoruz. Dış güçlerin bu çatışmanın dışında kalması gerektiğini düşünüyoruz. Ateşkese çağırıyoruz. Her iki tarafın geri vites yapmasını istiyoruz. Bu iki ülkenin liderleriyle görüşerek bu çağrıda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Pompeo, "Şiddetin etnik ve politik çatışmaları ve mücadeleyi çözmeyeceğini ve onlara katılacak üçüncü tarafların, diğer ülkelerin varlığının sorunu daha da kötüleştireceğini önümüzdeki günlerde göreceklerini umuyoruz." diye ekledi.

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