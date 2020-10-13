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Türkiye ile karşılaşacak Sırbistan'da 7 oyuncu kafileden ayrıldı

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda A Milli Takım ile karşılaşacak Sırbistan'da çarpıcı gelişme yaşandı. 1 puanla gruptaki son sırada yer tutan Sırp takımında 7 oyuncu izin alarak Türkiye kafilesinde yer almadı.

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında yarın Türkiye ile deplasmanda karşılaşacak Sırbistan'da 7 futbolcu izin alarak milli takım kafilesinden ayrıldı. Sırbistan Futbol Federasyonundan (FSS) yapılan açıklamada, aday kadroda yer alan 7 ismin bugün Türkiye'ye hareket eden kafilede yer almadığı belirtildi.

Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kendi kulüplerine erken dönmek için A Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve kafileden ayrıldıkları bildirildi.

Maç ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. maçında yarın Sırbistan ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Rusya karşısında galibiyeti kaçıran milliler, Sırbistan’ı yenerek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Mücadele yarın saat 21.45’te canlı yayınla TRT Spor’da ekrana gelecek.

Güncel puan durumu:

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