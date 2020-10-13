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Samsun'da 18 yaşındaki güreşçi sosyal medya paylaşımı sonrası intihar etti

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da sosyal medyada 'veda mesajı' sonrası intihar gerçekleşti. Fotoğrafının altına cümleler kurup paylaşım yapan genç, göğsüne dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güreş sporcusu olduğu öğrenilen 18 yaşındaki D. Y, girdiği bunalım sonucu sosyal medya hesabında, "Ben gidiyorum. Düşenin dostu olmaz ama sizlere veda etmek istiyorum." diye başladığı mesajında intihar cümlelerini bir bir sıraladı.

Mesajın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Kendimi sorguladıkça kendimden soğudum. Yediğim yemek, içtiğim su artık hiçbirinin anlamı yok. Artık hayal kurmuyorum, içten gülmüyorum, içimde derin bir boşluk var. Kocaman gövdemin altında gerçekliği kaldıramayan ufak bir kalp taşıyorum. Bunun siyaset malzemesi olmasını istemiyorum. Sadece sizlere veda etmeden gitmek istemedim."

"Herkese hakkım sonuna kadar helal olsun. Sizler de bana hakkınızı helal edin, beni böyle göndermeyin. Allah'a ısmarladık"

Cümlelerini paylaşmasının hemen ardından 18 yaşındaki genç pompalı tüfekle kendini göğsünden vurdu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan D. Y, acil serviste hayatını kaybetti. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.

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