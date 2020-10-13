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Sözcü gazetesi kararı! Çölaşan ve Doğru’nun da olduğu 7 kişinin hapis cezası onandı

Son dakika haberi! İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Sözcü gazetesi kararını verdi. Aralarında Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun da olduğu 7 kişinin hapis cezası onandı.

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Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu sanıkların, “FETÖ'ye yardım” iddiasıyla aldığı ceza onandı.

Mahkemenin verdiği hapis cezaları 

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'a 3 yıl 6 ay 15 gün

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru: 3 yıl 6 ay 15 gün

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay

sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay

sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı: 2 yıl 1 ay

Muhabir Gökmen Ulu: 2 yıl 1 ay

Muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli: 2 yıl 1 ay

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise ayrılmıştı. Mahkeme, Mediha Olgun'un beraatına hükmetmişti.

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