BIST 1.177
DOLAR 7,91
EURO 9,32
ALTIN 487,58
HABER /  POLİTİKA

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na soruşturma

TUCELİ Munzur Gözeleri'ndeki peyzaj projesini protesto etmek için 'insan zinciri' oluşturan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve 80 kişi hakkında, toplantı ve gösteri yasağına muhalefetten soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan ve her yıl ziyaretçi akınına uğrayan Munzur Gözeleri için hazırlanan 8 milyon liralık proje, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylandı.

Devam eden peyzaj projesine tepki için 23 Ağustos'ta Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun da katılımıyla 'insan zinciri' eylemi gerçekleştirildi.

Maçoğlu ifadeye çağırıldı

Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı da Tunceli Valiliği'nin 14.08.2020 tarihli ve il genelindeki tüm toplantı, gösteri ve eylemleri yasakladığı kararını gerekçe göstererek, Maçoğlu ve 80 kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Maçoğlu ifadeye çağırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Marmara ve Ege için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji saat verdi kaç gün sürecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Ağır Ceza Mahkemesi'nden Enis Berberoğlu kararı reddetti!
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveçli mevkidaşına tepki yüzüne dönüp söyledi
Kılıçdaroğlu'ndan '10 Kasım' gafı! '10 Kasım terörü' dedi düzeltmedi de
Sahte içkiye 7 tutuklama! Zehirlenmelerin sebebi belli oldu
Ordu Fatsa'da öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı 30 öğrenci karantinada
Hastaneden açıklama geldi Muhittin Böcek'i ECMO'dan ayırdılar! İşte son durumu
ÖNCEKİ HABERLER
Sadakatsiz dizisi oyuncuları Derin Güçlü kim oynuyor gerçek adı nedir?
Samsun'da 18 yaşındaki güreşçi sosyal medya paylaşımı sonrası intihar etti
TBMM'den Azerbaycan hamlesi! Komisyon inceleme ve araştırma yapacak
Hatay'da yanan ormanın alanın tamamı yeniden ağaçlandırılacak Pakdemirli açıkladı!
MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ayn Rand tarikatı nedir Nagihan Alçı söyledi kriz çıkardı!
Yorumlar