BIST 1.177
DOLAR 7,91
EURO 9,32
ALTIN 487,58
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Son dakika Ağır Ceza Mahkemesi'nden Enis Berberoğlu kararı reddetti!

14. Ağır Ceza Mahkemesi, son dakika aldığı kararla, MİT Tırları soruşturması ile ilgili Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebini reddetti.

Abone ol

Son dakika haberine göre; 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebini reddetti.

CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu, mit tırları davasında, davaya konu olan görüntüleri Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Bu kapsamda vekilliği düşürülen Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi (AYM), hak ihlali kararı verdi.

AYM Berberoğlu'nun lehine ihlal kararı vermişti

AYM Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetti.

AYM'nin bu kararının ardından Berberoğlu'nun yeniden yargılanması ve vekilliğinin geri verilmesi konusu gündeme geldi.

Yeniden yargılanma talebine ret

Bu kapsamda yeniden yargılanma talep edildi.

14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebini reddetti.

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haberler
Meclis Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması: Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz MHP'li Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin 'Enis Berberoğlu' kararını sert sözlerle eleştirdi AYM'den Enis Berberoğlu için 'hak ihlali' kararı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlandı Yahudi asıllı iş adamı Profilo Holding'in kurucusuydu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveçli mevkidaşına tepki yüzüne dönüp söyledi
Kılıçdaroğlu'ndan '10 Kasım' gafı! '10 Kasım terörü' dedi düzeltmedi de
Sahte içkiye 7 tutuklama! Zehirlenmelerin sebebi belli oldu
Ordu Fatsa'da öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı 30 öğrenci karantinada
Hastaneden açıklama geldi Muhittin Böcek'i ECMO'dan ayırdılar! İşte son durumu
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı her şeyin bir vakti var
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da 18 yaşındaki güreşçi sosyal medya paylaşımı sonrası intihar etti
TBMM'den Azerbaycan hamlesi! Komisyon inceleme ve araştırma yapacak
Hatay'da yanan ormanın alanın tamamı yeniden ağaçlandırılacak Pakdemirli açıkladı!
MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Walking Dead 10. sezon Netflix kaldırıldı mı neden yok?
Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında eşi Gökçen Korkmaz ve oğlu kimdir?
Yorumlar 1 yorum