Kılıçdaroğlu'ndan 'Berberoğlu' kararına tepki: O zaman biz neden millete gidiyoruz ki?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "'Halkın seçtiğini illa ben hapse atacağım’ Atabilirsiniz. O zaman biz neden millete gidiyoruz ki?" diye sordu.

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"Hepimizin oturup vicdan sorgulaması yapmamız gerekir." çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Bir üst mahkemenin kararını bile bile, Anayasa’nın bu açık hükümlerine rağmen ben uygulamayacağım derse orada tuz kokmuş demektir." eleştirisini yöneltti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: Hepimize düşen sorumluluk var. Bir vatanda yaşıyoruz. Bu kürsü halkın kürsüsü. Yeri zamanı geldiğinde bu yasaya hepimiz uyuyoruz. Olması gereken kuralları hep birlikte uygulamak zorundayız. Niye balığı baştan kokutuyoruz? Yasama organının çıkardığı bir yasayı yargı uygulamam diyemeyiz. Adaleti dağıtacak mahkeme adalet dağıtmıyorsa orada bir sorunumuz var demektir. Peki kime gideceğiz o zaman? Benim milletvekili arkadaşlarımdan istihdamımdır, eleştirsek de kendi anayasamıza sahip çıkalım.

'Halkın seçtiğini illa ben hapse atacağım’ Atabilirsiniz. O zaman biz neden millete gidiyoruz ki?

Bir üst mahkemenin kararını bile bile, Anayasa’nın bu açık hükümlerine rağmen ben uygulamayacağım derse orada tuz kokmuş demektir. Hepimizin oturup vicdan sorgulaması yapmamız gerekir. Halkın seçtiğini illa ben hapse atacağım’ Atabilirsiniz. O zaman biz neden millete gidiyoruz ki? Dolayısıyla her birimize düşen temel hedefler vardır. Adalet denilen kavramı yüceltmek zorundayız.