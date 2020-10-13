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Manisa'da eski muhtar silahlı saldırıda öldürüldü

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'da eski mahalle muhtarı 2 çocuk babası Necati Yılmazer (62), motosiklet üzerindeyken gerçekleştirilen silahlı saldırıya kurban gitti. Olayla ilgili 2 şüpheli aranıyor.

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Baharlar Mahallesi eski muhtarı ve Sarıgöl Bağ Sulama Birliği eski başkanı Necati Yılmazer, bugün saat 10.30 sıralarında, Tekeli Mahallesi'ndeki bağından Baharlar Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Yılmazer, Baharlar-Tekeli kavşağına geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yılmazer, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletten kanlar içinde yere düşen Yılmazer, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve  2 çocuk babası Yılmazer'in cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, şüphelilerin U.T. (22) ve A.T. (74) olduğunu belirledi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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