Burun delikleri yok sırtında tümör var Manisa'da Sevgi Hira annesini temasla tanıyor
MANİSA'da fraser sendromu hastası Sevgi Hira'nın burun delikleri ve ayak parmaklarından bazıları yok. Sırtında da tümör bulunan Sevgi Hira, yaşama anne sevgisiyle tutunuyor.
Salihli ilçesinde yaşayan Erkan ve Pınar Şahin çiftinin 3 yaşındaki kızları Sevgi Hira, 'Fraser sendromu' hastası olarak dünyaya geldi. Görmeyen ve duymayan ve burun delikleri olmayan minik Sevgi Hira'nın karaciğer, kalp ve böbreklerinde de sağlık sorunu bulunuyor.
Ayak parmaklarının eksik olması nedeniyle hareket kabiliyetinden yoksun olan Sevgi Hira, tüm bu olumsuzluklara karşın hayata sıkı sıkı tutunuyor.
Kızının her 200 bin yenidoğan bebekten birinde görülen Fraser sendromu hastalığı ile dünyaya geldiğini belirten Pınar Şahin, "Doğumdan sonra 2 hafta boyunca yoğun bakımda kaldı. Doktorlar yaşama şansı vermiyordu. Bazı rahatsızlıkları henüz anne karnında iken belli oldu ancak göz, kulak, kalp gibi rahatsızlıkları anlaşılmadı. Doğumundan sonra 2 hafta boyunca kucağıma alamadım. Yoğun bakımda zor bir tedavi süreci geçirdi" diye konuştu.
Sırtında tümör var: Kızının birden fazla rahatsızlığı olduğunu belirten Şahin, "Sırtında damar tümörü olarak bilinen hemanjiom var. Beyinde buruna doğru bir sarkma ve boşluklar mevcut. Kalbinde bir delik vardı. Ama deliğin büyüme gelişimi şimdilik durdu." dedi.