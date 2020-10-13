BIST 1.174
DOLAR 7,92
EURO 9,31
ALTIN 482,03
HABER /  DÜNYA

ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus, Yunanistan'ın yanında hizalandı! 'Hesaplanmış provokasyon'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesine ilişkin 11 Ekim'de yaptığı açıklamayı esefle karşıladığını açıkladı.

Abone ol

Açıklamada, Ankara bölgede gerilimi tırmandırmak ve Atina ile istikşafi görüşmelerin başlamasını kasten zorlaştırmakla suçlandı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz'deki gerilimleri çözmeyecek"

Zorlama, tehditler, sindirme ve askeri faaliyetler Doğu Akdeniz'deki gerilimleri çözmeyecek. Türkiye'yi bu hesaplanmış provokasyonu sona erdirmeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere derhal başlamaya çağırıyoruz.

Ne olmuştu?

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e geri dönmesi hamlesine, Atina 'yasadışı' yakıştırmasını yaparken, Alman hükümeti ve Fransa Dışişleri de tepki göstermişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'yı 'provokasyonla' suçlayarak Türkiye ziyaretini iptal etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak yağış uyarısı! Saat verdi kaç gün sürecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bu iddia doğru mu? DEVA Partisi: Türkiye'de gerçek işsizlik oranı yüzde 31
Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Sözcü gazetesi kararı! Çölaşan ve Doğru’nun da olduğu 7 kişinin hapis cezası onandı
Son dakika Ağır Ceza Mahkemesi'nden Enis Berberoğlu kararı reddetti!
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveçli mevkidaşına tepki yüzüne dönüp söyledi
Muğla'da şaşkına çeviren olay! Oltasına takıldı müzeye koymak istiyorlar
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da talihsiz ölüm: Tüfeği omzuna asması canına mal oldu
Tunceli'de babasını öldürüp, intihar etti
Magnum çekiliş sonuçları 2020 kazananların isimleri 2020
AA terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kamplarını görüntüledi
Türkiye-Sırbistan maçında localara seyirci alınacak
Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında eşi Gökçen Korkmaz ve oğlu kimdir?
Yorumlar