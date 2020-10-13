ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus, Yunanistan'ın yanında hizalandı! 'Hesaplanmış provokasyon'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesine ilişkin 11 Ekim'de yaptığı açıklamayı esefle karşıladığını açıkladı.

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Açıklamada, Ankara bölgede gerilimi tırmandırmak ve Atina ile istikşafi görüşmelerin başlamasını kasten zorlaştırmakla suçlandı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz'deki gerilimleri çözmeyecek"

Zorlama, tehditler, sindirme ve askeri faaliyetler Doğu Akdeniz'deki gerilimleri çözmeyecek. Türkiye'yi bu hesaplanmış provokasyonu sona erdirmeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere derhal başlamaya çağırıyoruz.