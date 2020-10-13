ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus, Yunanistan'ın yanında hizalandı! 'Hesaplanmış provokasyon'
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesine ilişkin 11 Ekim'de yaptığı açıklamayı esefle karşıladığını açıkladı.Abone ol
Açıklamada, Ankara bölgede gerilimi tırmandırmak ve Atina ile istikşafi görüşmelerin başlamasını kasten zorlaştırmakla suçlandı.
ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Doğu Akdeniz'deki gerilimleri çözmeyecek"
Zorlama, tehditler, sindirme ve askeri faaliyetler Doğu Akdeniz'deki gerilimleri çözmeyecek. Türkiye'yi bu hesaplanmış provokasyonu sona erdirmeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere derhal başlamaya çağırıyoruz.
Ne olmuştu?
Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e geri dönmesi hamlesine, Atina 'yasadışı' yakıştırmasını yaparken, Alman hükümeti ve Fransa Dışişleri de tepki göstermişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'yı 'provokasyonla' suçlayarak Türkiye ziyaretini iptal etmişti.
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