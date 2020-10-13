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Samsun'da talihsiz ölüm: Tüfeği omzuna asması canına mal oldu

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da 25 yaşındaki genç, omuzunda taşıdığı tüfeğin çalılığa takılıp ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, Alaçam ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Bahşioymağı Mahallesi kırsalında meydana geldi. İddiaya göre kendilerine ait hayvanları otlatmaya giden Mustafa Küçükçadırcı, dün gece eve dönmedi.

Ailenin ihbarı üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Küçükçadırcı’yı başından vurularak hayatını kaybetmiş halde buldu.

Omuzundaki tüfeğin, tetiğinin çalılıklara takılması sonucu ateş aldığı değerlendirilen Küçükçadırcı'nın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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