Antalya yanıyor İzmir selle boğuşuyor! Ekim ayında şaşırtan görüntü

Ekim ayının neredeyse ortasına geldik. Ama gelin görün ki Antalya'dan halen yaz mevsimini aratmayan görüntüler geliyor. Öte yandan Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ege'de de sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. İşte iki şehirden şaşkına çeviren manzara...