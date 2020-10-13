Antalya yanıyor İzmir selle boğuşuyor! Ekim ayında şaşırtan görüntü
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, ekim ayının ortasına gelinmesine rağmen hava sıcaklığının 28 derece dolayında seyretmesiyle yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.Öte yandan İzmir'de öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan akşama doğru yerini gök gürültülü sağanağa bırakan yağmur nedeni ile iş yerlerini su bastı.
Ekim ayının neredeyse ortasına geldik. Ama gelin görün ki Antalya'dan halen yaz mevsimini aratmayan görüntüler geliyor. Öte yandan Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ege'de de sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. İşte iki şehirden şaşkına çeviren manzara...
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Alanya'da hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı yüzde 59 ölçülürken, ilçedeki yerli ve yabancı birçok turist ekim ayı ortasına gelinmesine rağmen güzel giden havayı fırsat bilip, plajlara akın etti.
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Yabancı turistlerin yoğunluk gösterdiği plaja gelenler güneşlenip, denize girdi.
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İlçede hafta sonuna kadar hava sıcaklığının aynı olması, pazar gününden itibaren ise yağmurun etkisini göstermesi bekleniyor.
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