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Çorum'da kömür madeninde patlama! 1 işçi öldü 3 yaralı var

ÇORUM'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi hayatını kaybederken, yaralıların olduğu bildirildi.

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Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı. 

Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı.

2 işçinin durumu ağır

Madenden çıkartılan işçiler, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri süren işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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