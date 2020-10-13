Çorum'da kömür madeninde patlama! 1 işçi öldü 3 yaralı var

ÇORUM'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi hayatını kaybederken, yaralıların olduğu bildirildi.Abone ol
Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı.
2 işçinin durumu ağır
Madenden çıkartılan işçiler, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavileri süren işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.