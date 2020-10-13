Vincent Aboubakar: Hikayenin devamını yazmak için geri geldim

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, basın mensuplarının sorduğu birçok soruya yanıt verdi. Son 2 sezonda sadece 2 kez 90 dakika sahada kaldığı hatırlatılan oyuncu, meydan okumaya hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca Aboubakar, 'Taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, bu şartlar altında bile beni bu kadar iyi karşıladıkları için' dedi.

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Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekibini antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekiple yarım kalan hikayesini devam ettirmek için burada olduğunu söyleyen Aboubakar, "En başta kulübe, yöneticilere, teknik heyete ve takım arkadaşlarıma beni sıcak şekilde karşıladıkları için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Kısa bir hikayemiz olmuştu. O hikayenin devamını yazmaya geri geldim. Bu hikayeyi devam ettirmek için buradayım" şeklinde konuştu.

Kulübüyle yaptığı sözleşmesinde sakatlığıyla ilgili bir madde olduğunu ifade eden Aboubakar, "Evet böyle bir madde var. Buna rağmen taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, bu şartlar altında bile beni bu kadar iyi karşıladıkları için. Hakkımda söylenenlerden haberim var. Geçmiş dönemde bir sakatlığım oldu. Uzun süre sahalardan uzak kaldı. Şu anda iyiyim, oynamaya hazırım. Hiçbir sorun yok" diye konuştu.

Porto'da geçen sezon çok fazla forma şansı bulamama sebebinin teknik direktör tercihi olduğunu belirten Kamerunlu golcü, "Geçen sene oynamama sebebim teknik direktör tercihiydi. Ben antrenmanlarda yüzde 100'ümü verdim. Nürnberg maçında da bana şans geldi ve 2 gol attım. Sonrasında yine forma şansı bulamadım. Bu tamamen hocanın tercihiydi. Buna da saygı duymak lazım. Takım arkadaşlarım beni burada çok iyi karşıladılar. Beni desteklediklerini hissediyorum. Tabii ki bu gün geçtikçe daha da iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Birbirimizle mücadele etmiyoruz kupalar için mücadele ediyoruz"

Kupa kazanmak için bütün oyuncular olarak mücadele ettiklerini ifade eden Aboubakar, "Biz burada bütün oyuncular olarak emek veriyoruz, çalışıyoruz. Birbirimizle mücadele etmiyoruz. Kupalar için mücadele ediyoruz. Onun için 1'inci, 2'nci santrfor söylemine katılmıyorum" dedi.

Porto ile 1 yıllık sözleşmesi olduğunu, oynamak istediği için Beşiktaş'ı tercih ettiğini söyleyen Aboubakar, "Geçmiş dönemde buradan ayrılmamım sebebi menajerimle, kulüp arasında yaşanan anlaşmazlıktı. Bir anlaşmazlık oldu. Ama yeniden beraberiz. Şimdi 1+1 sözleşmem var. Porto ile de 1 yıllık sözleşmem vardı ama ben oynamayı tercih ettim. Buradayım ve mutluyum" diye konuştu.

Aboubakar, "Ben 9 numarayım. 9 numarada kendimi rahat istiyorum. Takıma yardım edeceğim noktada benden istenirse orada da oynarım. Ama ben 9 numarayım."

"Hocayı çok iyi anlamamız gerekiyor"

Geçtiğimiz dönemde geldiği Beşiktaş takımıyla, şimdiki takımı kıyaslamasının doğru olmayacağını söyleyen Aboubakar, 2 dönem hakkında kıyaslama yapmak doğru olmaz. Yeni bir takımız. Ben de yeni geldim. Yeni bir takım olarak önce hocamızın bizden istediğini anlayıp, sahaya aktarmamız lazım. Hocayı çok iyi anlamamız gerekiyor. Çok iyi oyunculardan kuruluyuz ve her şey daha iyi olacak" dedi.

Gol sayısı olarak bir hedefi olup olmadığı sorulan Aboubakar, "Benim için gol atmak önemli değil. Takım olarak büyümemiz gerekiyor. 30 gol atarsınız ama takım olarak bir şey kazanamazsınız. Bunun benim açımdan bir anlamı yok. Takıma faydalı olmak gerekiyor. Takım olarak gelişmemiz, mevcut kadroyla yükselmemiz gerekiyor. Takıma nasıl yardım etmem gerekiyorsa öyle yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Bana güvenen bir kulüp var. Daha çok süre alacağımı biliyorum"

Son 2 sezonda sadece 2 kez 90 dakika sahada kaldığı hatırlatılan Aboubakar, "Belli bir döneme ihtiyacım var. Bu dönemin ne kadar süreceği bana bağlı. Ben de bu meydan okumaya ruhen hazırım. Dediğiniz zorluğu, en kısa zamanda aşacağım. Bu kulübü tanıyorum. Burası benim evim. Taraftarı, başkanı, çalışanları tanıyorum. Bana güvenen bir kulüp var. Daha çok süre alacağımı biliyorum. Bana karşı bir güven var" dedi.

"Herkesle iyi anlaştığını ifade etti"

Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Aboubakar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sergen hoca ile ilişkilerimiz iyi. Sadece onunla da değil, bütün herkesle iyi. Ben buraya çalışıp, bu kulübe bir şeyler vermeye geldim. Çalışma şeklimi gördükten sonra benim onlara duyduğum saygıyı, onların da bana duyacağını düşünüyorum."