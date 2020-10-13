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Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İsveç ile oynayacağı müsabaka öncesinde büyük bir şok yaşadı.

İsveç maçı öncesinde tüm takıma yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'da pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi.

Öte yandan Portekiz Milli Takımı'na uygulanan Covid-19 PCR testinde Ronaldo haricinde pozitif bir vakaya rastlanmadı. Ronaldo, 18 saat önce bu fotoğrafı paylaşmıştı.

Ronaldo'da herhangi bir semptomun görülmedi
Portekiz Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı kamptan ayrıldığı ve izolasyona alındığı belirtildi. Ronaldo'da herhangi bir semptomun görülmediği de açıklamada yer aldı.

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