Semih Yalçın'dan AYM kararına sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına tepki gösterdi. Yerel mahkemenin kararında direnmesinin doğru olduğunu belirten Yalçın, MHP lideri Bahçeli'nin AYM ile ilgili teklifini bir kez daha hatırlattı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili yeniden yargılanmasıyla ilgili yerel mahkemenin kararında ısrar etmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi. Yalçın, alınan kararla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin kendi üzerindeki güvensizlik gölgesini daha da koyulaştırdığını ileri sürdü.

Semih Yalçın, twitter'dan yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını eleştirdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesinin kararını reddetmesinin doğru olduğunu söyleyen Yalçın şunları söyledi:

"İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa mahkemesince alınan Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanması kararını reddetmekle büyük bir hukuki yanlışa “Hayır!” dedi ve yargı erkinin yürüdüğü raylarda meydana gelen sakıncalı bükülmeyi düzeltti.

Anayasa Mahkemesi; kamu hukukunu tersyüz ederek Enis Berberoğlu için hak ihlali kararı almış, milletin hem varlığını hem hukukunu daim ve müemmen kılacak yegâne beşeri teşkilat konumundaki devlet karşısında kişiyi üstün tutan bir adım atmıştı.

Anayasa Mahkemesi; Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına dair fevkalade isabetli yerel mahkeme hükmü karşısında açığa düşmekle kalmadı, 1961’den beri anayasal işlevi üzerinde dolaşan şüphe ve güvensizlik gölgesi biraz daha koyulaştı.

4(son)-İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin söz konusu kararı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından dile getirilen “Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılması” yönündeki kanaatin de son derece isabetli olduğunu gözler önüne serdi."