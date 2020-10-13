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TFF'den localara alınacak seyircilerle ilgili kulüplere genelge

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), localara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınmasına ilişkin kulüplere genelge gönderdi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerine lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında localara yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınmasına ilişkin bir genelge yolladı.

Genelgeye göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınacak önlemler şöyle:

- Locaların açık ve kapalı alanlarının tamamında güvenli mesafeye özen gösterilecek.

- Localara girecek kişilerin ateş ölçümünün yapılacak. Ateşi 37.8 ve üzerinde olanlar stada alınmayacak.

- Localara girecek kişilerin tamamı maske kullanacak.

- Localara yeteri kadar el antiseptiği konularak, el hijyenine yönelik tedbirlerin alınacak.

- Misafir takım taraftarları localara alınmayacak.

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