Ümit Milli Takım, İngiltere'ye kaybetti

Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere'nin konuğu olan Ümit Milli Takım sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri kapsamında Ümit Milli Takım, İngiltere U21 Milli Takımı'nın konuğu oldu.

17. dakikada Hüseyin Türkmen'in kendi kalesine attığı golle İngiltere 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Ümit Milli Takım 53. dakikada penaltı kazandı. Ancak topun başına geçen Halil Dervişoğlu, penaltı atışından yararlanamadı.

İngiltere'de ise 85. dakikada penaltı kaçıran Eddie Nkeitah, 88. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Ümit Milli Takım'da penaltı atışından faydalanamayan Halil Dervişoğlu 90. dakikada attığı golle farkı bire indirdi.

90 dakikanın sonunda İngiltere U21, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ümit Milli Takım grupta 7 puanla beşinci sırada kalırken İngiltere ise 22 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.