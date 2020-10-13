AYM üyesi Engin Yıldırım kimdir? 'Işıklar yanıyor' paylaşımı olay oldu

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir anda ülke gündemine oturan, ‘AYM üyesi Engin Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?’ soruları sorulmaya başlandı. İşte Engin Yıldırım kimdir sorusuna ilişkin bütün cevaplar

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2008’de 4 yıllık İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünü açan AYM üyesi Engin Yıldırım, aynı üniversitede dekanlık da yaptı. Dönemin Cumhurbaşkanı Gül tarafından AYM’ye üye olarak atanan Engin Yıldırım, 2015’te AYM’de başkanvekilliğine seçilmişti.

AYM üyesi Engin Yıldırım kimdir?

9 Şubat 1966'da İstanbul'da doğan Engin Yıldırım, 1994’te Sakarya Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ana bilim dalında Yardımcı Doçent Doktor oldu. 1997’de Doçentliğe, 2002’de de Profesörlüğe atanan Engin Yıldırım, Sakarya Üniversitesinde 2008’de ilk 4 yıllık lisans programı olan İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünü açtı.

2003-2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı yapan Engin Yıldırım, çok sayıda kitap ve makale yazdı. 2010’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atanan Engin Yıldırım, 19 Ekim 2015’te Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilen Engin Yıldırım, 25 Ekim 2019’da başkanvekilliği görevi sona ererken, Anayasa Mahkemesinde (AYM) üye olarak görevini sürdürdü.

‘Işıklar yanıyor’ paylaşımıyla gündem yarattı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili yüksek mahkemenin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına ‘Işıklar yanıyor’ paylaşımıyla tepki gösteren Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım’ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Yaptığı paylaşımın ardından açıklama yapan Yıldırım, ‘Işıklar yanıyor’ derken hukukun ışığını kastettiğini, başka ışıkları kastetmediğini söyledi.