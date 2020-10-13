AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çelik, muhalefetin erken seçim çağrılarına da cevap verdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin erken seçim çağrılarına ilişkin olarak "Cumhurbaşkanımız erken seçimle ilgili özel bir değerlendirme yapmadı ama her seferinde 2023 seçimlerine hazırlık konusunda talimatları oluyor. Cumhur İttifakı için erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli net bir şekilde açıklamıştır." diye konuştu.



Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları şöyleydi:



Terör örgütü PKK'nın yangın üzerinden propaganda yapmasını lanetliyoruz. Ekolojik terör konusunda teyakkuz halindeyiz. PKK'nın tek ideolojisi Türkiye düşmanlığıdır. PKK, Türkiye düşmanlığı isteyen herkese hizmet sunuyor.

Yüz yüze eğitim

Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi. İlk adım 21 Eylül'de atıldı. Hijyen ve sosyal mesafeye uyma bakımından iyi bir standart geliştirildiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından iyi tedbirler alındı. Öğrencilerimiz haftanın iki gününde okullarda olacaklar. Bilim Kurulu tavsiye kararları ile süreç yürütülüyor. Velilerimizin rızası çok önemli. Burada esnek bir model var. İstemeyen velilerimize esneklik sağlanıyor, devamsızlık sayılmıyor. Buradaki süreci güçlü bir şekilde takip ediyoruz.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Türkiye'ye tansiyonu yükselten taraf diyenler, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de provokatör olduğunu çok iyi biliyor ama mahalle dayanışması içinde konuşmaya devam ediyorlar. Sorunları diplomatik yollarla çözmek istiyoruz.



Kapalı Maraş'ın açılması

Kapalı Maraş'ın açılmasınI, BMGK kararının ihlali olarak sunuyorlar. Bu ciddiyetsizliktir. Bu bölge Kıbrıs Türklerine aittir. Kıbrıs Türklerinin söylediğini dışında kimsenin müdahale hakkı söz konusu olamaz. Buradaki gerçek durum, adadaki gerçekliktir. Yunanistan Dışişleri Bakanı, müzakerelerin kesilmesiyle ilgili Türkiye'yi suçlayan bir söz söyledi. Bu baştan aşağı yalan. Yunanistan istediği için görüşmeler durdu. Ayrıca istikşafi görüşmelerde iki ülke arasında birbiri ile görüşmede, tüm konuların çözüme bağlanması hedeflenmişti.