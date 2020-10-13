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Samsun'da çalılığa takılan tüfeği ateş alan kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da Mustafa Küçükçadırcı (25), omuzundaki tüfeğin tetiği çalılıklara takılıp ateş alınca başından vurularak hayatını kaybetti.

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SAMSUN'un Alaçam ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Bahşioymağı Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda; iddiaya göre, kendilerine ait hayvanları otlatmaya giden Mustafa Küçükçadırcı, gece eve dönmeyince; ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Küçükçadırcı’yı başından vurularak hayatını kaybetmiş halde buldu.

Omuzundaki tüfeğin tetiğinin çalılıklara takılması sonucu ateş aldığı değerlendirilen Küçükçadırcı'nın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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