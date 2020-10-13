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Sivas'ta bir kişi markette kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ta bir markette 12 yaşlarındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen S.B. (54) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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SİVAS Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'ndeki markette meydana gelen olayda; markette dolaşan S.B., ismi açıklanmayan kız çocuğunu taciz etti. Bu sırada alışveriş yapan ve durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, marketten çıkan S.B.'yi yakaladı. Ekipler, marketin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra S.B.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kız çocuğunun ise olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

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