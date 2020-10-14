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Dünyada 5'inci kez oldu! ABD'de koronadan kurtulan gence yine virüs bulaştı

ABD'de 25 yaşındaki genç, 48 günde iki kez Covid-19’a yakalandı. ABD, ikinci kez virüse yakalanma olayının ülkede ilk kez gerçekleştiğini bildirdi.

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ABD’nin Nevada eyaletinde ismi açıklanmayan 25 yaşındaki genç, 18 Nisan’da Covid-19’a yakalandı.

Hafif semptomları bulunan genç, izolasyonun ardından testin iki kere negatif çıkmasıyla mayıs başında hastalıktan kurtuldu. 28 Mayıs’ta yeniden semptomların ortaya çıkmasıyla hastaneye başvuran gencin testi bir kez daha pozitif çıktı. Bu kez hastalığı daha ağır geçiren genç, solunum cihazına bağlandı. Genetik testlerde, gençte iki ayrı vakadaki virüslerin ayrı türde olduğu ortaya çıktı.

Daha önce 4 ülkede görülmüştü

ABD, ikinci kez virüse yakalanma olayının ülkede ilk kez gerçekleştiğini bildirdi. Dünyada daha önce sadece 4 yerde böyle bir durum görülmüştü: Hong Kong, Belçika, Hollanda ve Ekvador.

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