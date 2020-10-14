Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'a istifa çağrısı

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'nin kararına rağmen verdiği direnme kararı sonrasında yaptığı paylaşım darbe iması olarak yorumlandı. Yıldırım'a tepkiler çığ gibi büyürken istifa çağrıları yapıldı.

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Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı darbe iması gündeme bomba gibi düştü. Yıldırım'ın Enis Berberoğlu için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin "ışıklar yanıyor" paylaşımı darbe iması olarak yorumlanırken sosyal medyadan istifa çağrıları yapıldı.

Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu için verdiği "hak ihlali kararını" tanımayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi için yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu.

Bahçeli'nin o sözleri yeniden gündemde

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi yeni sisteme göre yeniden yapılandırılması gerekir" sözleriyle başlayan tartışmalar Engin Yıldırım'ın vesayeti çağrıştıran paylaşımıyla iyiden iyiye alevlendi. Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" diyerek yaptığı vesayet iması darbe tehdidi olarak yorumlanırken peş peşe istifa çağrıları yapıldı.

Engin Yıldırım istifa!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Engin Yıldırım'ın attığı tweetin hiçbir mazereti olmayacağını söyleyerek, paylaşımın darbeyi çağrıştıran ve ima eden vahim bir açıklama olduğunu ifade etti. Akçay, Yıldırım'ın AYM üyeliğinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Anayasa Mahkemesi'nin kendi üyesinin Anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemesi gerektiğini söyledi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş ise Yıldırım'ın paylaşımının tehdit iması olduğunu söyleyerek hiçbir kurum ya da kişinin milli iradeye gözdağı veremeyeceğini belirtti.

Engin Yıldırım kendini savundu

Peş peşe gelen tepkiler üzerine twitter hesabını korumaya alan Engin Yıldırım, gecenin üçüncü tweetiyle sözlerine açıklama getirdi. Yıldırım, paylaşımının maksadını aştığını ve darbe imasında bulunmadığını söyledi.

İşte Yıldırım'ın o paylaşımı;