Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'dan olay tweet! Darbe iması mı?

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın Enis Berberoğlu ile ilgili kararı sonrası yerel mahkemenin aldığı karara twitter'dan yaptığı paylaşımla cevap verdi. Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" paylaşımı darbe iddialarına neden olurken Yıldırım, ikinci paylaşımıyla iddialara cevap verdi.

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Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararında direnmesine twitter'dan "ışıklar yanıyor" paylaşımıyla cevap verdi. Yıldırım'ın bu paylaşımı "darbe tehdidi" şeklinde yorumlanınca Yıldırım'dan ikinci tweet geldi.

AYM'nin Enis Berberoğlu için verdiği hak ihlali kararı sonrası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin kararını reddederek, kararında direndi. Yerel mahkemenin bu kararı sonrası AYM Üyesi Engin Yıldırım, twitter hesabından Anayasa Mahkemesi'nin fotoğrafıyla birlikte "ışıklar yanıyor" mesajını paylaştı.

Darbe iması mı? Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" paylaşımı, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Sosyal medyada "darbe iması" yorumları artınca Yıldırım'dan ikinci tweet geldi. Yıldırım iddialara ikinci tweetinde "Işıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil." sözleriyle cevap verdi.

Tartışmaya İçişleri Bakanlığı da katıldı

Engin Yıldırım'ın ikinci tweeti de sosyal medyadaki tansiyonu düşürmedi. Tartışmalara İçişleri Bakanlığı'nın resmi twetter hesabından yapılan paylaşımla katıldı. Tweette, Engin Yıldırım'a gönderme yapılarak "Işıklarımız hiç sönmüyor" ifadesi yer aldı.



Hesabını korumaya aldı

İçişleri Bakanlığı'nın "darbeye karşı nöbetteyiz" yorumlarına neden olan paylaşımının ardından AYM Üyesi Engin Yıldırım, twetter hesabını korumaya aldı.

AK Parti'den tepki var!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medyada istifa çağrıları yapılan Engin Yıldırım'a "kendinize gelin" uyarısında bulundu. AYM Başkanı ve üyelerini göreve çağıran Turan, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir! AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız! Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.